Как хотят изменить порядок приёма в вузы с 2027-28 учебного года: проект Минобрнауки

Реформа направлена на то, чтобы сделать поступление более прозрачным и справедливым, а также усилить профильную подготовку студентовМинистерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в порядок приёма в университеты, который может вступить в силу с 2027/28 учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Угрозы перестали...
- Юрий Ушаков объяв...
- Уже не секрет. Ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым