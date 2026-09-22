Как хотят изменить порядок приёма в вузы с 2027-28 учебного года: проект Минобрнауки

Реформа направлена на то, чтобы сделать поступление более прозрачным и справедливым, а также усилить профильную подготовку студентовМинистерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в порядок приёма в университеты, который может вступить в силу с 2027/28 учебного года.