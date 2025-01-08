"Носить обувь из Детского Мира - харам" Иноземец зашел в детский магазин и удивился увиденному. Обувь из кожи свиньи

AE

Alexandr Efimenko

Я уже как-то писал, в 1977 году на День Рождения мне мать прислала посылку в армию и там печенье домашнее, конфеты, сигареты и хороший шмат сала (свиного). А у нас во взводе кого- только не было: и узбеки и казахи и таджики и киргизы. Я с начала сомневался, а потом принес этот шмат на обед в столовую. И взял нож и как масло делят на 10 человек за армейским столом, так-же на каждый стол отрезал по куску сала. И потом смотрел как эти правоверные уплетали и нахваливали сало.