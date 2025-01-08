Avia.pro - СМИ "Как такое можно продавать детям?" — гневный монолог иноземца взорвал соцсети Скромный посетитель московского «Детского мира», приехавший из кишлака, внезапно стал звездой интернета.
"Носить обувь из Детского Мира - харам" Иноземец зашел в детский магазин и удивился увиденному. Обувь из кожи свиньи
Комментарии
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W
Walery
Почему такие мрази едут в наши города... разве они нам не харам?
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36 мин.
В
Владимир
Пид@р сопливый , Вали в свои кишлак к баранам и ишакам . Они по тебе скучают .
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27 мин.
AE
Alexandr Efimenko
Я уже как-то писал, в 1977 году на День Рождения мне мать прислала посылку в армию и там печенье домашнее, конфеты, сигареты и хороший шмат сала (свиного). А у нас во взводе кого- только не было: и узбеки и казахи и таджики и киргизы. Я с начала сомневался, а потом принес этот шмат на обед в столовую. И взял нож и как масло делят на 10 человек за армейским столом, так-же на каждый стол отрезал по куску сала. И потом смотрел как эти правоверные уплетали и нахваливали сало.
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2 мин.
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