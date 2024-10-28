«Обманывали не только аукционы, но и друзья»: Как Галкина* и Пугачеву развели, всучивая им откровенную липу вместо антиквариата

Интересная жизнь с Vera Star Нашумевшая история, связанная с попыткой Галкина* и Пугачевой вывезти антиквариат из своего замка в подмосковной деревне Грязь на сумму около 2 млрд рублей, закончилась довольно неожиданно.
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