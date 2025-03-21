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Две независимые группы астрономов обнаружили присутствие кислорода в самой далекой из известных галактик, JADES-GS-z14-0, благодаря наблюдениям с помощью радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

﻿﻿Две независимые группы астрономов с помощью радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) обнаружили наличие кислорода в самой далекой известной галактике JADES-GS-z14-0.

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