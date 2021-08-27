Мировое обозрение

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В РФ разработали приборы, с помощью которых самолеты ВВС России пропадут с Flightradar

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новейшие отечественные авиационные ответчики производства АО "Навигатор" могут делать самолет невидимым для обнаружения сервисом Flightradar (интернет-сервис отслеживания воздушных судов, оборудованных ответчиками).

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