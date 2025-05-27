«Таурусы» в небе Украины: последний козырь Запада или шаг к войне с Россией? Ирина ВальковаКогда в мае 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии всех ограничений на дальность действия поставляемых Украине вооружений, международная обстановка вновь резко обострилась.