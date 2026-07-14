Этот день в авиации. 14 июля

1894 - Первый опыт использования привязного аэростата в ВМФ России. По предложению управляющего Морским министерством адмирала Николая Матвеевича Чихачева, впервые в Российском Императорском флоте с балтийского транспорта «Самоед» был поднят привязной аэростат для поисков затонувшей башенной броненосной лодки «Русалка».