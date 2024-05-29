Китай разоблачил NASA? Что не так с лунной миссией "Аполлон-11"

NASA/Keystone Press Agency/GloballookpressСегодня 1,5K прочитали Наука Больше по теме С течением времени теория заговора о том, что американцы никогда не высаживались на Луну, стала одной из самых обсуждаемых и загадочных в истории космических исследований.
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