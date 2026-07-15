Алтайский край покажет аграрное будущее России на Всероссийском дне поля

На мероприятии обсудят эффективность урожая и поддержку молодых специалистов, а еще устроят гастрофестиваль, кинопоказы и виртуальные путешествия С 16 по 18 июля в Алтайском крае состоится масштабная выставка "Всероссийский день поля", организатором которой выступает Минсельхоз России.