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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край покажет аграрное будущее России на Всероссийском дне поля

Алтайский край покажет аграрное будущее России на Всероссийском дне поля

На мероприятии обсудят эффективность урожая и поддержку молодых специалистов, а еще устроят гастрофестиваль, кинопоказы и виртуальные путешествия С 16 по 18 июля в Алтайском крае состоится масштабная выставка "Всероссийский день поля", организатором которой выступает Минсельхоз России.

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