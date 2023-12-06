Власти приготовились к уходу из России «Ашан», Metro и GlobusРоссийские власти обеспокоились возможным уходом из России иностранных торговых сетей и предложили еще на год продлить действие поправок, которые позволяют российским розничным сетям выкупать активы зарубежных ретейлеров.