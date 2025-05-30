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В США задержали IT-специалиста за попытку передать секретную информацию иностранцам

В США задержали IT-специалиста за попытку передать секретную информацию иностранцам

В США был задержан 28-летний IT-специалист Натан Вилас Лаач из разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов (DIA) за попытку передать секретную информацию «офицеру или агенту иностранного правительства».

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