Две ракеты "Бандероль" и три дрона-камикадзе прилетели в Молдавию и взорвались на ее территории сегодня утром, заявила президент страны Майя Санду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Купянск снова наш...
- Купянск снова наш...
- «Буча 2.0y»: чего...
Загрузка комментариев…