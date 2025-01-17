Пришлось буквально уворачиваться: обломки американской ракеты Starship чуть не сбили несколько пассажирских самолетов

Космический корабль Илона Маска Starship взорвался над Карибским морем, в районе Доминиканы. Из-за инцидента шесть дальнемагистральных пассажирских самолетов вынуждены были экстренно менять курс, чтобы избежать столкновения с падающими обломками.
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