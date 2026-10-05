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Царьград

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Врач Чернышова объяснила, как снизить риск диабета и ОРВИ

Врач Чернышова объяснила, как снизить риск диабета и ОРВИ

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как поддержание нормального веса, активный образ жизни и правильное питание помогают снизить риск диабета.

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