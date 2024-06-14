Соединенные Штаты критикуют программу подготовки украинских пилотов для F-16

Программа подготовки украинских пилотов к боевому применению истребителей F-16 крайне ограничена. По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, в настоящее время подготовку проходят около десятка украинских пилотов.
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