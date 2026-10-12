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Лили Аллен, Ким Джонс и другие посетили вечеринку девушки миллиардера Владислава Доронина Кристины Романовой в Лондоне

Лили Аллен, Ким Джонс и другие посетили вечеринку девушки миллиардера Владислава Доронина Кристины Романовой в Лондоне

В Лондоне прошла вечеринка по случаю выхода совместной коллекции бренда Кристины Романовой Aman Essentials с бывшим креативным директором Fendi и Dior Кимом Джонсом.

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