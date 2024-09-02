Три замаскированные установки РСЗО HIMARS уничтожены ударами ВС РФ в 20 км юго-восточнее города Сумы.
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Три замаскированные установки РСЗО HIMARS уничтожены ударами ВС РФ в 20 км юго-восточнее города Сумы.
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