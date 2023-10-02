На полуострове сформирован "щит" против коронавирусной инфекции

Ученым известно уже около 16 000 мутаций коронавирусной инфекции. Непредсказуемый Омикрон стал продуцировать множество собственных подвидов, которые называют именами монстров из греческой мифологии-Кентавр, Тифон, Цербер, Кракен.
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