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На полуострове сформирован "щит" против коронавирусной инфекции

На полуострове сформирован "щит" против коронавирусной инфекции

Ученым известно уже около 16 000 мутаций коронавирусной инфекции. Непредсказуемый Омикрон стал продуцировать множество собственных подвидов, которые называют именами монстров из греческой мифологии-Кентавр, Тифон, Цербер, Кракен.

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