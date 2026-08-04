HR-эксперт Ветерков: зумеры стали чаще брать родителей на собеседования

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что молодые соискатели стали чаще брать родителей на собеседования из-за неуверенности в своих навыках трудоустройства.
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