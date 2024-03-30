Российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией до возвращения украинских сил на границы 1991 года не являются шагом к компромиссу.
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