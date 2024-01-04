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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиру может не продлить контракт с «Миланом». 37-летний форвард думает о переходе в МЛС по окончании сезона

Жиру может не продлить контракт с «Миланом». 37-летний форвард думает о переходе в МЛС по окончании сезона

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Жиру сомневается в продлении контракта с «Миланом», истекающего в июне.

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