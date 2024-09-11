В Барнауле не нашлось желающих разработать проекты ремонта двух исторических зданий

Никто не захотел разработать научно-проектные документации на ремонт Магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии XX века Барнаульские власти не смогли найти желающих разработать научно-проектные документации для ремонта двух исторических зданий-памятников архитектуры, а именно магазина купца Морозова и здания барнаульской мэрии начала XX века.
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