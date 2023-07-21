Если вам больше сорока лет, то перечисленные рефлексы вы уже никогда в себе не переборете. На самом деле не все из них вредные и постыдные, однако признаваться в них слегка неудобно.
Стыдные привычки, которые нам подарил СССР
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Ингерман Ланская
Как сказал классик, надо ежедневно по капле выдавливать из себя совка
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4 час.
Зоя Копань
Афтор явно армянин, как ловко хвалит и делает рекламу коньяку "Арарат"
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3 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Бред
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2 час.
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