В Екатеринбурге силовики задержали членов ОПГ, снабжавших мигрантов-нелегалов поддельными документами

Преступникам удалось организовать незаконное пребывание в России более четырех тысяч иностранцев.В Екатеринбурге силовики накрыли организованную преступную группировку, которая помогала мигрантам незаконно находиться на территории России.
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