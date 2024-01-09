На пути к Луне у посадочного аппарата Peregrine возникли проблемы

Компания Astrobotic, разрабатывающая посадочный аппарат Peregrine, заявила, что через несколько часов после запуска в понедельник 8 января на ее космическом аппарате произошла аномалия, поставившая под угрозу планы по высадке на Луну.
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