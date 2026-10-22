Международный арбитраж отказался рассматривать требования Казахстана о взыскании около $12 млрд с нефтяных компаний из-за расходов на освоение Кашагана, поскольку иск был подан с опозданием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ай да товарищ Ким...
- Ай да товарищ Ким...
- GC Всего две буквы в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым