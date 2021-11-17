Секреты домашнего отопления

Замена радиаторов отопления в квартире – шаг весьма серьезный и довольно затратный, и именно поэтому к данному вопросу необходимо подходить со всей ответственностью! В данном случае будет важно знать не только о том, какому именно материалу следует отдать предпочтение, но и о том, каким именно образом можно правильно рассчитать количество секций приобретаемых батарей! Если же проигнорировать этот момент, в итоге может оказаться так, что в квартире всегда будет слишком жарко или слишком холодно, а это значит, что можно будет позабыть о комфорте!Стандартный метод расчетаЕсли учитывать современные строительные нормы и целый ряд иных правил, становится ясно, что в целом затраты мощностей радиаторов отопления составляют около 100 Вт в расчете на каждый квадратный метр площади помещения.