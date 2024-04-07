Сегодня НАТО представляет собой агрессивный блок, чья основная задача — поставить на колени сначала Россию, а потом Китай, уверен экс-председатель Правительства РФ и бывший руководитель ФСБ, а ныне глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
Сергей Степашин рассказал, каким видит будущее Североатлантического альянса
Комментарии
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vikerofeev
Болгары, как и все сателиты, жили на подачках из казны СССР. Им ежегодно списывали долги безвозмездно. Так продолжалось множество лет... В период Горбачева, по известным причинам, кормушка стала уменьшаться, что стало вызывать недоволство граждан.. сам лично выслушивал упреки от них - зачем затеяли перестройку, мы так хорошо жили!!!!!
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6 час.
v
vikerofeev
Так вот, как только перестали их подкармливать, они стали заигрывать с немцами! (Из истории Болгарии, поинтересуйтесь, почему Гитлер не вводил войска в Болгарию во времена ВОВ?) А там и в НАТО пригласили... Думаю и очень сожалею, что славянское братство, на деле оказалось пустым звоном. Западная пропаганда оказалась сильнее.... Кто не согласен, заткнули рты. То же с Чехословакией, Польшей, Югославией. Но, мы всё равно ПОБЕДИМ.!
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5 час.
Андрей Тимохин
А почему Степашин решил, что Палестинцам придётся искать Новую Родину? 🧐 Война рано или поздно завершится, это очевидно. А вот куда после девать полтора миллиона жителей с палестинской территории? Египет, например, не готов их принять у себя — они пойдут в Израиль? В Европу? Думаю, рано или поздно это случится.🤔
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2 час.
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