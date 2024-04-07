Сергей Степашин рассказал, каким видит будущее Североатлантического альянса

vikerofeev Болгары, как и все сателиты, жили на подачках из казны СССР. Им ежегодно списывали долги безвозмездно. Так продолжалось множество лет... В период Горбачева, по известным причинам, кормушка стала уменьшаться, что стало вызывать недоволство граждан.. сам лично выслушивал упреки от них - зачем затеяли перестройку, мы так хорошо жили!!!!!

v vikerofeev Так вот, как только перестали их подкармливать, они стали заигрывать с немцами! (Из истории Болгарии, поинтересуйтесь, почему Гитлер не вводил войска в Болгарию во времена ВОВ?) А там и в НАТО пригласили... Думаю и очень сожалею, что славянское братство, на деле оказалось пустым звоном. Западная пропаганда оказалась сильнее.... Кто не согласен, заткнули рты. То же с Чехословакией, Польшей, Югославией. Но, мы всё равно ПОБЕДИМ.!