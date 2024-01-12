Прокатная компания Hertz продаст 20 тыс. электромобилей, чтобы купить машины с ДВС

В 2021 году прокатная компания Hertz объявила о намерениях до конца 2022 года купить 100 000 электромобилей Tesla, а затем заявила о готовности в течение пяти лет приобрести 65 000 электромобилей Polestar.
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