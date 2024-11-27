«Вот почему мы ещё живы»: На Западе неожиданно высказались о Путине

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X сделал неожиданное заявление о Владимире Путине и Си Цзиньпине.
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