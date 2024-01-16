Как быть счастливым: адаптация к переменам

Самые счастливые люди — те, кто способен адаптироваться к переменамЕсли однажды у вас появится возможность загадать единственное желание, которое обязательно сбудется — что это будет? Это может быть всё, что вы захотите: например, власть, титулы, деньги.
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