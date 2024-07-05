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Актриса Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова опасным партнером

Актриса Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова опасным партнером

Пересильд рассказала, как ей работается с Владимиром Машковым.Популярная актриса Юлия Пересильд на церемонии вручения престижной кинопремии «Ника» рассказала о коллегах по цеху, которые вызывают у нее восторг.

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