Французский журналист Риоло: Мбаппе нельзя назвать футболистом

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал игрока мадридского "Реала" Килиана Мбаппе после матча Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", в котором форвард не забил пенальти, передает RMC Sport.
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