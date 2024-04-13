Глава Минприроды Удмуртии арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Заседание по делу о злоупотреблении полномочиями главы Минприроды Удмуртии. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Удмуртии В Удмуртии по делу о злоупотреблении полномочиями арестован министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.