Глава Минприроды Удмуртии арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Заседание по делу о злоупотреблении полномочиями главы Минприроды Удмуртии. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Удмуртии В Удмуртии по делу о злоупотреблении полномочиями арестован министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.
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