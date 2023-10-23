Самые издевательские названия военной техники РФ

Кто-то сказал: самое издевательское оружие - ракета "Сатана". но это не так. "Сатана" - это НАТОвское название советской МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) "Воевода", которая на момент своего создания была самым лютым межконтинентальным летающим ужасом.