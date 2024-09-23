Осень отменяется: в центральной России снова потеплеет до +25

Ближайшие ночи в Московской области и других регионах Европейской части РФ будут очень холодными. И даже морозными! В Подмосковье в ночи на понедельник, 23 сентября, и вторник, 24 сентября, ожидаются заморозки до -4°C, предупреждают синоптики Гидрометцентра России.