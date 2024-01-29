Шойгу проинспектировал ход модернизации баз НИИ Минобороны под Москвой

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал, как идет модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) оборонного ведомства во время своей рабочей поездки в войска Западного военного округа.
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