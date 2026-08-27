Министерство наградило подмосковные школы за успехи в образовании

На педагогическом совете Московской области подвели итоги учебного года. Павел Родин отметил лидеров школ искусств, а 20 учреждений наградили за успехи в различных сферах, таких как качество образования и конкурсные достижения.
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