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Москва выставила на торги деревянный особняк — главный дом усадьбы XIX в.

Москва выставила на торги деревянный особняк — главный дом усадьбы XIX в.

Здание является памятником культурного наследия и находится в центре Москвы, в Басманном районе Столичные власти выставили на торги памятник культурного наследия — главный дом городской усадьбы XIX века постройки, сообщает департамент городского имущества Москвы.

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