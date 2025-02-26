Здание является памятником культурного наследия и находится в центре Москвы, в Басманном районе Столичные власти выставили на торги памятник культурного наследия — главный дом городской усадьбы XIX века постройки, сообщает департамент городского имущества Москвы.
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