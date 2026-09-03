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Жители Полтавы высмеяли замену памятника Пушкину страшным бюстом Шекспира

Жители Полтавы высмеяли замену памятника Пушкину страшным бюстом Шекспира

Жители Полтавы высмеяли замену памятника русскому поэтому Александру Пушкину страшным бюстом английского драматурга Уильяма Шекспира.

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