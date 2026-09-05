Рязань оштрафовала 4,6 тысячи нарушителей парковки на газонах

Штрафы за парковку на газонах и площадках в Рязани превысили 6,1 млн рублей.С начала 2026 года административные комиссии Рязани привлекли к ответственности 4 638 нарушителей за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
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