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Рязанские новости

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Рязань оштрафовала 4,6 тысячи нарушителей парковки на газонах

Рязань оштрафовала 4,6 тысячи нарушителей парковки на газонах

Штрафы за парковку на газонах и площадках в Рязани превысили 6,1 млн рублей.С начала 2026 года административные комиссии Рязани привлекли к ответственности 4 638 нарушителей за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.

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