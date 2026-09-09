В РФ продают доступную семейную Тойоту с ценой ниже «китайцев»

В России можно найти в продаже семиместный компактвэн Toyota Veloz 2026 года, который предлагают по цене от 2,99 млн рублей.
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