Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина Профессор Михаил Матвеев: «Нарратив многонациональности нельзя подменять русофобией» Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев В литературно-образовательной среде — скандал всероссийского масштаба.
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фипи упразднить методистов принимавших участие в этих изменениях уволить по дискредитирующим признакам с пожизненным запретом заниматься научной и педагогической деятельностью - пусть к зверькам на рынок картошкой торговать отправляются...........
Дебилизм в правящая полный какие министры такие и законы
Пока не вернут национальность в паспорт, так и будет продолжаться...С этого всё началось....
Соросовцы рулят.Когда ж уйдёт их власть .
И все- таки есть прогресс!
Вместо слова «русский» написали «российский»! А ведь могли написать «русскоязычный»!
Как вы представляете себе Тараса Бульбу, который перед битвой обращается к своему войску:
-Братья русскоязычные!...
Да и сам Гоголь что- то повел себя совсем не толерантно: Говорил о себе, что он- русский! Не «российский» и даже не «русскоязычный»!
А вообще, вот эта позиция русской власти ничего не вызывает, кроме брезгливости. Власть каждый раз показывает нам, что ей плевать на русский народ- а вместе с ним и на Россию! Для нашей власти ближе стада мигрантов. А ведь и в самом деле: мигранты едут к нам не для того, чтобы стать русскими (ну хорошо, российскими. Русскоязычными они при том уровне владения русским языком все равно не станут), а для того, чтобы подкормиться от щедрот России. Но ведь и во власть наши чинуши идут ровно за тем же! У каждого из них по три паспорта и каждый мечтает, наворовав на 3 поколения, свалить куда- нибудь в тихую страну НАТО...
Как говорится, социально- близкие!
У каждой проблемы есть фамилия и имя. Почему не огласить её или их?