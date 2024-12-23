Никита Масленников: Сектор креативной экономики — это ДНК будущих масштабных структурных сдвигов

﻿﻿Согласно рабочему отчету Института статистических исследований и экономики знаний (ИСЭЗ) Российского национального высшего исследовательского университета, креативный сектор в российской экономике к 2023 году достигнет 4,6 млн человек, что составит 6,2% от всех занятых экономика.