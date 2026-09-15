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Татар-информ

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Резервные участки и наблюдатели стран СНГ: как Татарстан подготовился к выборам

Резервные участки и наблюдатели стран СНГ: как Татарстан подготовился к выборам

Три дня остается до старта голосования на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане к предстоящим выборам подготовлены избирательные участки и напечатаны бюллетени.

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