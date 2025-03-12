Елена Воробей опубликовала фото с дочерью, которая изменилась после операции

Юмористка Елена Воробей показала свою дочь после операции, которая изменила ее внешность. Звезда рассказала в личном блоге, что тайно приехала к Софии в Санкт-Петербург, чтобы лично поздравить с днем рождения.
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