Avia.pro - СМИ Сенсационная новость ворвалась в повседневную жизнь россиян: домохозяйкам, этим неутомимым труженицам домашнего фронта, возможно, скоро начнут платить зарплату! Законопроект, который обещает перевернуть привычный уклад, уже лежит на столе в Государственной думе.
Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?
Комментарии
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Геннадий Гудков
"...уж они-то обрадуются!" - ...да ни то слово! молиться будут по 20 раз на день /и не только в больницах/ за каждого Члена в нашей ГД, которой наср...ть на призывы и чаяния коренного населения!.. сказать Печально - ничего не сказать...🥲
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52 мин.
Галина
да... как прав был Бастрыкин. Нашей думе больше заняться нечем, как дурацкие предложения рассматривать. А кто работать будет? Все в домохозяйки ринутся..Убожество какое то.Деньги лишние в казне шуршат?. Так вложите в насущные проблемы.Дурь какая то.
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36 мин.
Геннадий Гудков
"...Дурь какая то." - бизнес, ничего личного!
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33 мин.
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