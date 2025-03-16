Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Геннадий Гудков

"...уж они-то обрадуются!" - ...да ни то слово! молиться будут по 20 раз на день /и не только в больницах/ за каждого Члена в нашей ГД, которой наср...ть на призывы и чаяния коренного населения!.. сказать Печально - ничего не сказать...🥲