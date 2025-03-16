Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Геннадий Гудков
    "...Дурь какая то."   - бизнес, ничего личного!Домохозяйкам (вер...
  • Галина
    да... как прав был Бастрыкин. Нашей думе больше заняться нечем, как дурацкие предложения рассматривать. А кто работат...Домохозяйкам (вер...
  • Геннадий Гудков
    "...уж они-то обрадуются!"   - ...да ни то слово! молиться будут по 20 раз на день /и не только в больницах/ за каждо...Домохозяйкам (вер...

Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Домохозяйкам (вероятно) будут платить зарплату, в Москве 27 000р. А сколько у вас в регионе?

Avia.pro - СМИ Сенсационная новость ворвалась в повседневную жизнь россиян: домохозяйкам, этим неутомимым труженицам домашнего фронта, возможно, скоро начнут платить зарплату! Законопроект, который обещает перевернуть привычный уклад, уже лежит на столе в Государственной думе.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
&quot;...уж они-то обрадуются!&quot;   - ...да ни то слово! молиться будут по 20 раз на день /и не только в больницах/ за каждого Члена в нашей ГД, которой наср...ть на призывы и чаяния коренного населения!.. сказать Печально - ничего не сказать...🥲
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52 мин.
Галина
да... как прав был Бастрыкин. Нашей думе больше заняться нечем, как дурацкие предложения рассматривать. А кто работать будет? Все в домохозяйки ринутся..Убожество какое то.Деньги лишние в казне шуршат?. Так вложите в насущные проблемы.Дурь какая то.
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36 мин.
Геннадий Гудков
&quot;...Дурь какая то.&quot;   - бизнес, ничего личного!
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33 мин.
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