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Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму с 57,76% голосов

Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму с 57,76% голосов

По данным ЦИК после обработки 82,19% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,76% голосов, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%.

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