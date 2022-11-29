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Вице-спикер крымского парламента Бобков выразил мнение, что украинская государственность и ВСУ не переживут зиму

Вице-спикер крымского парламента Бобков выразил мнение, что украинская государственность и ВСУ не переживут зиму

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков утром во вторник, 29 ноября, выразил мнение, что Украина как государство, а также вооруженные силы страны не переживут предстоящую зиму.

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