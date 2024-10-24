В Курской области прошли обыски у депутата областной думы из-за военных сооружений

Правоохранители считают, что они не были возведены в оговорённые сроки.Депутат Курской областной думы Максим Васильев на своих страницах в социальных сетях рассказал, что в организации, где он трудится, прошли обыски по делу о строительстве оборонительных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии